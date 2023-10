Cultura, Cangiano (FdI): dimore storiche priorità questo Governo

Roma, 25 ott. (askanews) - "Questo governo è molto sensibile al tema delle dimore storiche, lo scorso anno abbiamo proposto l'emendamento a firma Mollicone, che ha stanziato 2 mln di euro a sostegno di questo settore. Tra l'altro sono in arrivo i decreti attuativi per rendere tali risorse disponibili. Il problema è che spesso non riusciamo a spendere queste risorse, il compito della politica deve essere quello di rendere tutto più semplice", lo ha detto questa mattina Gerolamo Cangiano, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Segnali di semplificazione e razionalizzazione sono in atto, la volontà di questo governo è di andare avanti su questo fronte. Ne è un esempio anche la scelta del ministro Sangiuliano di rivedere il sistema dei crediti al cinema. Sulle dimore storiche va fatto un ragionamento più ampio e interdisciplinare, perché sostenere questo segmento significa intervenire anche sulla rete dei trasporti, oltre che su cultura e turismo".