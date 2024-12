Culligan, italiani più sostenibili, cresce l'uso di sistemi di filtrazione

Bologna, 6 dic. (askanews) Gli italiani sono sempre più attenti alla qualità dell'acqua e agli impatti che le loro azioni possono avere sull'ambiente. Nonostante questo l'Italia è ancora il secondo Paese al mondo, dopo il Messico, per consumo di acqua in bottiglia di plastica. E' il motivo per cui Culligan ha intensificato l'impegno per promuovere comportamenti più sostenibili.

"La mission di Culligan è migliorare la vita delle persone fornendo acqua sana e sicura in maniera sostenibile. Vogliamo dare accesso all'acqua filtrata a tutti, sostituendo l'uso della plastica monouso. E lo facciamo offrendo ai consumatori soluzioni eccellenti ovunque si trovino, che sia a casa, in viaggio o al lavoro, in modo da proteggere il pianeta", ha detto Scott Clawson, Chairman & Ceo di Culligan International.

A livello internazionale, già 155 milioni di persone hanno scelto l'acqua filtrata da Culligan, questo ha consentito di sostituire 40 miliardi di bottiglie di plastica ed evitare che 5 miliardi di CO2 venisse dispersa nell'ambiente.

"Il mondo della filtrazione è cresciuto in maniera importante negli ultimi anni. Per darvi un'idea stiamo parlando in termini percentuali vicino alla doppia cifra ed è cresciuto sia nel mondo residenziale che nel mondo out of home e nel mondo professionale. In particolare, l'area dove le crescite sono più significative sono quelle relative agli impianti di filtrazione collegati alla rete idrica per gli uffici. Qui si vede proprio un'evoluzione importante dove le aziende hanno sempre più attenzione a fare scelte sostenibili" ha spiegato Giulio Giampieri, Presidente di Culligan Italiana.

Culligan cresce in Italia, dove sono impiegate oltre mille persone, tra queste più di 400 sono dedicate al servizio post-vendita di service e customer care.

"Il mercato italiano è estremamente importante perché qui siamo presenti da oltre sessant'anni ed è uno dei territori più importanti per la sensibilità dei consumatori rispetto alla qualità dell'acqua potabile" ha aggiunto Clawson.

Dopo una presenza di oltre 60 anni nello stabilimento industriale a Cadriano, il centro direzionale italiano si è trasferito a Bologna.

Il gruppo ha annunciato la partnership con la maratona di Bologna a Marzo 2025. Partner ufficiale della manifestazione sostituirà l'uso delle bottiglie d'acqua di plastica monouso con alternative più sostenibili.