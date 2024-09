Cuki Save the Food al Salone del Gusto con lo Show Cuki

Torino, 28 st. (askanews) - Nel corso dell'edizione 2024 di Terra Madre - Salone del Gusto di Torino si è tenuto lo Show Cuki, il primo cooking Show live dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Cuki, azienda da sempre attenta alla sostenibilità, da oltre 13 anni ha sposato il progetto Cuki Save the Food. Così Carlo Bertolino, direttore marketing di Cuki:

"Cuki è una marca che da cinquant'anni aiuta i consumatori italiani a conservare al meglio i propri prodotti. Nel 2011 abbiamo iniziato a collaborare con Banco Alimentare, che aveva bisogno di contenitori per raccogliere il cibo avanzato delle mense e trasferirlo a persone che ne avevano bisogno nelle strutture caritatevoli. Da quell'anno abbiamo cominciato a regalare centinaia di migliaia di vaschette e dopo 13 anni il progetto ci ha portato a raccogliere circa 25 milioni di porzioni".

"Da lì abbiamo cominciato tante altre attività - continua Bertolino -. Nel 2014 abbiamo lanciato Cukipedia, che racconta e spiega come conservare al meglio i prodotti. Nel 2016, con l'avvento della legge Gadda che permette di portare a casa il cibo avanzato al ristorante, abbiamo creato la Cuki Save Bag, un contenitore per invitare i consumatori a portare a casa il cibo non consumato nel piatto. Infine, nel 2023 abbiamo lanciato l'app Cuki Save the Food per la gestione del freezer, che ricorda all'utente cosa ha nel congelatore e invia notifiche quando i prodotti devono essere scongelati".

Durante l'evento, la food organizer Serena Ioppolo ha illustrato le buone pratiche da adottare per limitare lo spreco alimentare in casa, mentre Susanna Di Natale ha preparato e fatto assaggiare al pubblico un piatto della cucina emiliana realizzato con cibo di recupero.

"Per i nostri clienti, soprattutto per le giovani generazioni, l'antispreco è una tematica fondamentale per raggiungere la sostenibilità su più fronti - racconta Di Natale, co-founder di B Stradi -. Ad esempio, ci vengono richiesti sempre più alimenti vegetariani e vegani, in quanto più sostenibili, e molto spesso anche ricette con ingredienti antispreco come la ricetta che proponiamo oggi, "Pisarei e Fas ": gnocchetti a base di pane raffermo avanzato".

Serena Ioppolo, la conduttrice dell'evento al Parco Dora, afferma:

"La conservazione in frigo e nel freezer è fondamentale. Anche in cucina, prevenire è meglio che curare. Tutto quello che riusciamo a conservare al meglio, e quindi a salvare, è risparmio. Questo è un messaggio molto importante che mi sento di lanciare, anche come esperta di conservazione degli alimenti. Deve essere un tema di interesse per tutti, perché consente di risparmiare soldi nella spesa e perché è veramente uno spreco buttare via cibo solo perché è stato dimenticato qualcosa nel frigo o nel freezer".

Con questo progetto Cuki ha messo in campo tutto il suo know-how sulla conservazione del cibo con un duplice obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e fornire un aiuto concreto.