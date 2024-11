Cucina italiana nel mondo: ITA0039 per autenticità Made in Italy

Roma, 18 nov. (askanews) - ITA0039 by Asacert celebra la IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che si tiene dal 16 al 22 novembre 2024. Quest'anno l'evento è dedicato al tema "Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione", un omaggio all'eccellenza enogastronomica che da secoli racconta l'identità del nostro Paese.

Promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è un appuntamento annuale che mette sotto i riflettori la filiera agroalimentare italiana, simbolo di qualità, tradizione e autenticità. Un'occasione per far conoscere le nostre radici attraverso piatti che uniscono gusto, salute e sostenibilità. L'Italia, leader indiscussa nella promozione della Dieta Mediterranea, è anche una potenza a livello internazionale nell'export di prodotti tipici.

Nel contesto di questa celebrazione globale, ITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert rappresenta un alleato prezioso per difendere l'autenticità della cucina italiana. Attraverso la certificazione e l'omonima app, Asacert promuove un'esperienza Made in Italy garantita, assicurando che i consumatori di tutto il mondo possano gustare piatti realizzati con ingredienti autentici e certificati.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo non è solo una celebrazione del gusto, ma un viaggio tra i valori che la nostra cucina porta con sé: una dieta sana, bilanciata e sostenibile, in grado di unire radici antiche e sapori moderni. Dietro ogni piatto c'è una storia di passione, mani sapienti e ingredienti autentici, che rendono la nostra tradizione unica al mondo. Difendere insieme l'autenticità della cucina italiana significa proteggere il cuore pulsante della nostra identità. Una missione che non si ferma mai, soprattutto quando si tratta di portare in tavola l'essenza del vero Made in Italy.