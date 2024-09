Crozza-Meloni: niente bionde per Giuli, l'ho portato dal veterinario

Roma, 11 set. (askanews) - In attesa della nuova stagione di "Fratelli di Crozza", in onda da venerdì 27 settembre in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni della Premier Giorgia Meloni per commentare le recenti apparizioni televisive di Maria Rosaria Boccia e la scelta di nominare Alessandro Giuli Ministro della Cultura: "Ricordate 'na cosa, esistono due tipi di bionde: quella che comanda... e quella che se caga! Ma ora è tutto sotto controllo. Sangiuliano se n'è andato e Giuli non avrà attorno bionde, brune, rosse, castane o pompeiane perché di andare da Mattarella siamo stati dal veterinario, come si fa con i gatti, ho fatto i tagli... i famosi tagli del Governo, e ha già preso dieci chili!".

