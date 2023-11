Crozza fa Meloni sullo "scherzo telefonico" dei due "comici" russi

Roma, 4 nov. (askanews) - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni della Premier Giorgia Meloni reduce dello "scherzo telefonico" dei due comici russi, che confida il suo pensiero sull'Ucraina: "Zelensky ha rotto. Gli abbiamo fatto vincere l'Eurofestival...e gli abbiamo dato le armi...l'abbiamo fatto collegare ovunque...co' quella magliettina verde marcio. Che devo fare di più? Lo mando a Ballando con le Stelle che glie rinnovo la visibilità. Ma poi pure basta... l'Ucraina non si porta più... adesso è di moda Israele".