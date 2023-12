Crosetto: "Uso il termine famiglia quando parlo di Difesa"

Roma, 21 dic. (askanews) - "Uso il termine famiglia quando parlo di Difesa". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, negli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro ai militari italiani impegnati nei teatri operativi in Italia e all'estero.

"In questi giorni difficili ho pensato di ricordarmi - a nome di tutti voi, di tutti noi - dei figli di quelle persone che sono scomparse in servizio quest'anno" ha detto Crosetto. "I bambini - ha proseguito - di quelle persone riceveranno un regalo, portato dal due Carabinieri, Presidente della Repubblica, a nome di tutto il personale della Difesa. Perché era giusto che a Natale la Difesa si sostituisse al padre che hanno perso. Me lo ha ricordato una bambina di 9 anni quando al funerale del papà mi ha detto: 'papà mi aveva promesso degli orecchini'. Ecco glieli fornirà la Difesa, Presidente. Perché essere una famiglia significa questo".

Nella sede del Comando operativo di vertice interforze erano presenti il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ed il comandante del Covi, generale Francesco Figliuolo.

Crosetto ha chiesto ai militari "lontani" che considerassero il gesto del regalo di Natale, come un gesto "fatto da ognuno di voi, perché questo significa essere una famiglia: la consapevolezza che nei momenti di difficoltà si è vicini, non si è abbandonati" ha spiegato.