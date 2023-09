Crosetto in Algeria: crisi Sahel si risolve con soluzione condivisa

Roma, 27 set. (askanews) - "La situazione di crisi nell'area del Sahel non si può affrontare in modo bilaterale, ma dialogando con tutti i Paesi africani, aiutati dai paesi occidentali e dell'Onu". Lo ha detto il il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale in Algeria, sottolineando che serve "una soluzione condivisa".

Il rapporto con l'Algeria "si è incrementato negli ultimi anni, ci ha aiutato a sopperire il gas russo, il 39% del gas arriva dall'Algeria, un rapporto politico molto forte", ha aggiunto.

"Siamo venuti a parlare del Sahel, di sicurezza dell'Africa, di temi che ci interessano particolarmente anche per quello che ha saputo fare sul tema dell'immigrazione: non una sola persona è partita in questi anni dall'Algeria", ha concluso.