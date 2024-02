Crollo Esselunga, Giani: "Ennesima ulteriore tragedia nei cantieri"

Firenze, 16 feb. (askanews) - "É difficile trovare le parole, l'immagine che si presenta con queste travi di cemento armate tutte accartocciate in un punto, dove sappiamo ci sono ancora tre operai è davvero una cosa drammatica": lo ha riferito il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti, durante un sopralluogo sul posto dove è avvenuto il crollo a Firenze.

"Io ritengo che questa sia l'ennesima ulteriore tragedia che purtroppo costella cantieri che dovrebbero essere monitorati costantemente perché non è possibile: c'erano una cinquantina di persone nel cantiere, il fatto che siano 8 è limitativo rispetto al coinvolgimento di tanti altri", ha aggiunto Giani, riferndosi al bilancio di 8 persone, due morti accertati, 3 operai sotto le macerie e altrettanti tratti in salvo.

"E poi nella strada a latere potete vedere ancora un pulmino di bambini che quando è avvenuto questo crollo di cemento armato, come dire, è stato un miracolo che non si sia riversato verso l'esterno, il pulmino è ancora lì fermo, i bambini sono stati portati tutti via", ha affermato ancora Giani.