Crociere, a Genova a marzo torna la Clia European Cruise Week

Genova, 4 ott. (askanews) -Dall'11 al 14 marzo 2024 Genova diventerà di nuovo la capitale europea della crocieristica con la Clia European Cruise Week, che vedrà la presenza di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, fornitori e aziende del comparto.

L'evento, organizzato da Clia, la più grande associazione internazionale del settore crocieristico, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova, è stato presentato nel capoluogo ligure da Pierfrancesco Vago, Global Chairman di Clia e da Marie Caroline (Loràn) Laurent, direttrice Europa di Clia, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci.

Una settimana in cui, presso il Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico di Genova, si svolgeranno sia la terza edizione del Clia European Summit che l'inedito Clia Innovation Expo, dedicato alla lunga filiera del comparto.

"Portare la Clia, l'associazione che rappresenta le aziende di crociere più grosse al mondo, americane, nordeuropee e del resto del mondo, a Genova, con una vetrina dove i compratori e chi prende le decisioni possano incontrare la piccola azienda che ha delle idee e dei prodotti da offrire, penso che sia un'opportunità enorme".

Il più importante evento europeo dedicato alla crocieristica darà ulteriore impulso ad un settore che sta già viaggiando oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti sfondare quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe toccare il 15%.

"Le navi sono piene. Diciamo che il passeggero, il turista ormai ha capito la convenienza della vacanza in crociera, sia per l'esperienza ma anche per quello che è il costo della crociera stessa. La crociera offre delle economie di scala, ha dei poteri di acquisto molto importanti, perciò in un periodo come quello che abbiamo vissuto di costo del danaro, costo delle materie prime, costo della logistica, inflazione in generale, laddove molti settori delle vacanze hanno aumentato i costi, le crociere sono invece molto competitive".