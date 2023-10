Covid, Mattarella consegna medaglia al valore alla Protezione Civile

Roma, 11 ott. (askanews) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di conferimento della medaglia d'oro al valor civile al Dipartimento della Protezione Civile per l'attività di coordinamento svolta in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Sebastiano Musumeci e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il Presidente Mattarella, dopo aver reso omaggio alla Bandiera insignita, coadiuvato da Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha consegnato la medaglia. Lo riferisce il Quirinale.