Cosmoprof 2025, Biogena lancia MiraSkin+ Superior

Bologna, 25 mar. - Biogena, l'azienda austriaca specializzata nello sviluppo di integratori con micronutrienti di alta qualità, guarda avanti e lancia MiraSkin+ Superior, il nuovo integratore antiage che lavora sulla luminosità della pelle dall'interno. Un altro passo in avanti per la linea Aesthetics, dedicata al benessere di pelle, unghie e capelli.

Al Cosmoprof Worldwide 2025 di Bologna, evento di riferimento da più di 50 anni per le aziende e i professionisti dell'industria cosmetica, l'occasione perfetta per mettere in vetrina l'ultima innovazione dell'azienda fondata nel 2006.

Pronta a tagliare il traguardo di due decenni d'attività, Biogena non si ferma, come confermato dalla Country Manager Italia, Veronica Ortolani: "Siamo una realtà presente sul mercato da 20 anni, collaboriamo con oltre 22.000 medici in tutto il mondo. Questa esperienza ci ha permesso di restare rilevanti e portare sul mercato soluzioni innovative. Sempre puntando sulla qualità: produciamo solo cose che servono al nostro organismo. L'obiettivo per il mercato italiano è guadagnare la fiducia dei consumatori, accompagnandoli in un percorso per sentirsi meglio. Inoltre, vorremo aprire uno store anche in Italia, per offrire un percorso per il benessere a 360 gradi".

Ad andare nei dettagli per quanto riguarda MiraSkin+ Superior, ci ha pensato invece Julia Hoffmann, COO di Biogena. L'obiettivo? Favorire la longevità della pelle, anche attraverso OVODERM, una fonte vegetale di collagene ed elastina utile a contrastare i segni del tempo: "Biogena Aesthetics è legata alla bellezza e a prodotti per aiutare la longevità della pelle. Il nuovo MiraSkin+ Superior si concentra proprio su questo: elasticità, idratazione e volume della pelle con nutrienti. Grazie agli ingredienti pensati dal nostro brand, uniti ai nutrienti, siamo convinti di poter portare sul mercato italiano un prodotto di assoluta qualità".

Anche grazie alla nuova linea, dal Cosmoprof di Bologna Biogena rilancia la propria missione: essere partner affidabile per salute e benessere.