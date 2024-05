Corte Ue: Getty restituisca all'Italia l'"Atleta Vittorioso"

Bruxelles, 3 mag. (askanews) - "L'Atleta vittorioso" deve essere restituito all'Italia. Per la Corte europea dei Diritti dell'Uomo è legittima la richiesta di restituzione all'Italia di una statua in bronzo del periodo greco classico attribuita a Lisippo. parte del patrimonio culturale nazionale, che si trova attualmente al Getty House Museum di Malibu, in California.

La Corte ha considerato che il Getty Trust aveva agito "con negligenza o in malafede" acquistando l'"Atleta Vittorioso", pur essendo a conoscenza delle richieste dello Stato italiano e degli sforzi che aveva intrapreso per recuperarla, per questo ha giudicato la decisione di confisca "proporzionata" allo scopo di assicurare la restituzione all'Italia dei beni rientranti nel suo patrimonio culturale.