Ile de Ré (Charente-Maritime), 17 set. (askanews) - Una corsa contro il tempo di volontari e pescatori per salvare un branco di delfini.

La grande operazione di salvataggio dei cetacei arenati è stata messa in piendi in una spiaggia dell'Ile de Ré (regione Charente-Maritime) nella Francia occidentale. Diciassette dei delfini intrappolati tra i banchi di ostriche e la marea calante sono riusciti a tornare in mare, mentre uno di loro è morto.