Coppa Davis, Sinner: un bel gruppo, ognuno dà sempre il 100%

Roma, 27 nov. (askanews) - "Alla fine quello che conta, va bene il cuore, è che ci vuole anche tanta tranquillità il tutto il gruppo, perché era facile dire che partivamo favoriti ma siamo noi che entriamo in campo, il capitano ha fatto scelte molto difficili e alla fine la cosa più bella che abbiamo è che ognuno di noi dà sempre il 100% sia se non si sente bene sia se non sta giocando benissimo però alla fine l'abbiamo vinta così la coppa Davis quest'anno, abbiamo sofferto ma alla fine siamo qua ad alzare questa coppa".

Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Davis a Malaga.