Malaga, 27 nov. (askanews) - "Non ho molto da aggiungere, dopo la mia partita non so bene ancora come ho vinto, ho giocato tutti i punti e ho dato più di quello che avevo. Grazie alla squadra che mi ha supportato, l'ho fatto per loro e per tutta l'Italia. Sono contento di aver portato a casa il match".

Così Matteo Arnaldi, protagonista del primo punto nella finale di Davis dopo il trionfo dell'Italia a Malaga.