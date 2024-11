Cop29, Meloni: per clima superare divergenze, serve responsabilità

Baku, 13 nov. (askanews) - La Cop29 a Baku è chiamata "a dare ulteriore impulso all'impegno per limitare l'aumento della temperatura globale entro gli 1,5°C". Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni nel suo intervento alla Conferenza sul clima. "Siamo ambiziosi sul clima, ma serve la collaborazione di tutti".

"Ma è altrettanto prioritario che la decarbonizzazione tenga conto della sostenibilità dei nostri sistemi produttivi e sociali. Dobbiamo proteggere la natura con l'uomo al centro. Occorre proteggere l'ambiente, con un approccio che sia non ideologico ma pragmatico o saremo lontani dalla via del successo".

"Abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per favorire il processo di transizione" ha spiegato la premier dicendo che l'Italia è in prima linea sulla fusione nucleare".

"Come ogni COP, spetta a noi determinare se sarà un successo o un fallimento. Sono una madre e come madre niente mi dà più soddisfazione di quando lavoro per politiche che consentiranno a mia figlia e alla sua generazione di vivere in un posto migliore" ha detto Meloni concludendo il suo intervento.