Roma, 4 dic. (askanews) - Conoscere i territori per pianificare e avviare la multi-transizione: le geo-scienze per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del 2030. Questo il tema affrontato a Dubai alla COP28 da Francesco Violo, Presidente Consiglio Nazionale Geologi, in risposta alla Call lanciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel corso di un evento presso il Padiglione Italia.