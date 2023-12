Cop28, Sultan Al Jaber: dovremmo essere orgogliosi di un successo storico

Dubai, 13 dic. (askanews) - "Abbiamo percorso insieme una lunga strada in poco tempo. Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato duramente per garantire un futuro migliore per la nostra gente e per il nostro Pianeta. Dovremmo essere orgogliosi del nostro successo storico".

Così il presidente della Cop28, la conferenza sui cambiamenti climatici di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, Sultan Al Jaber al termine dei lavori che si sono conclusi con l'approvazione di un accordo per l'abbandono dei combustibili fossili.

"Un accordo è valido quanto la sua attuazione - ha concluso - siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo. Dobbiamo adottare le misure necessarie per trasformare questo accordo in azioni concrete".