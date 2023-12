COP28, Emirati Arabi: il consenso può fornire risultati ambiziosi

Milano, 12 dic. (askanews) - "Dobbiamo avere empatia. Dobbiamo avere rispetto. Dobbiamo comprendere le diverse circostanze e situazioni delle persone. Negli Emirati Arabi Uniti abbiamo grandi opportunità per il solare. Ma non abbiamo una grande energia idroelettrica, giusto, non lo facciamo. Non abbiamo accesso a questo tipo di tecnologie. Altri posti sì. Ed è per questo che è importante ottenere il consenso e il consenso può fornire risultati ambiziosi. È ambizioso perché ci muoviamo tutti insieme, ci muoviamo tutti nella stessa direzione. Questo è ciò che rende potenti. E quindi credo che il processo di consenso della COP sia uno dei processi più potenti del sistema multilaterale". Lo ha detto il direttore generale della Cop28 Majid Al Suwaidi a Dubai.