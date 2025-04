Convegno ABI Credito e Finanza: nasce la startup ESG Impact

Roma, 12 apr. - Si chiama ESG Impact e ha come obiettivo quello di misurare e rendicontare automaticamente la sostenibilità aziendale. Una startup innovativa, che attraverso uno strumento tecnologico certificato secondo lo standard ISO 25012 con Bureau Veritas, semplifica la reportistica ESG, garantendo una documentazione che rispetti le normative nazionali, europee e internazionali attualmente in vigore e l'interoperabilità dei principali standard di riferimento (GRI, SASB,ESRS,ISO,ecc). A parlarne il 2 aprile a Milano, in occasione della terza edizione di Credito e Finanza, il CEO Gianni Muraca, che ha sottolineato come la piattaforma sia 'rivolta a tutte le imprese che vogliono essere sempre più sostenibili e trasparenti verso gli stakeholder'.