Continental protagonista del Giro d'Italia e del Giro-E

Roma, 28 mag. (askanews) - Si sono corsi domenica a Roma gli ultimi 125 chilometri del Giro d'Italia. La tappa romana ha chiuso la kermesse del 2024 in una giornata di festa all'insegna dello sport e dei suoi valori. In una competizione sportiva come la Corsa Rosa, non si può prescindere dalla sicurezza, valore fondante di Continental, azienda leader nella produzione di pneumatici e tecnologie per l'automotive che, quest'anno, ha supportato la 107 edizione del Giro d'Italia in qualità di Top Sponsor e Official Tyre, oltre ad aver partecipato anche al Giro-E come sponsor di maglia e main sponsor del Green Fun Village.

Giorgio Cattaneo, PR, Communication & Event Manager di Continental Italia ha dichiarato: "Il bilancio è molto positivo, quest'anno abbiamo deciso di supportare sia il Giro d'Italia che il Giro-E; si tratta di due competizioni diverse che hanno due finalità diverse. La Corsa Rosa ci garantisce grande visibilità sul brand e grande attenzione".

Tecnologia, prodotti e servizi innovativi, prestando sempre attenzione alla sicurezza stradale e alla sostenibilità ambientale. Continental, nel corso del Giro d'Italia e del Giro-E, ha testimoniato il suo impegno attraverso due pneumatici all'avanguardia.

"Lo pneumatico protagonista del Giro d'Italia è stato l'AllSeasonContact 2, l'ultimo nato in casa Continental" - prosegue Giorgio Cattaneo - "Si tratta di un prodotto valido per tutte le stagioni ed è al top della ricerca, contiene tutte le ultime tecnologie. Sta andando molto forte commercialmente e noi crediamo che nei prossimi anni diventerà il nostro prodotto di punta. Per quanto riguarda il Giro-E abbiamo effettuato una scelta diversa e abbiamo presentato l'UltraContact NXT, uno pneumatico composto per il 65% da materiale riciclato. Il Giro-E è una manifestazione che si basa su concetti di sostenibilità e abbiamo voluto fare una scelta coerente con questo messaggio".

Continental, inoltre, ha condiviso in partnership l'esperienza della Corsa Rosa con Toyota, Official Car e Mobility partner della kermesse.

Giorgio Cattaneo ha commentato: "La partnership si inserisce all'interno di un quadro più ampio di collaborazione con un grande costruttore di vetture ibride ed elettriche. Entrambi i brand guardano alla mobilità del futuro, la partnership con Toyota nasce dunque per unire le due case in un'unica visione".

Sicurezza, innovazione e sostenibilità, valori che illuminano l'attività di Continental e che sono stati al centro della sua partecipazione al Giro d'Italia e al Giro-E.