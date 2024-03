Roma, 8 mar. (askanews) - "Non mi importa nulla e se prenderò un voto in più del Pd non dirò che farò il federatore. A me interessa un progetto serio. Sul salario minimo ci siamo, sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale, altra nostra proposta, ci siamo. E stiamo lavorando sulle politiche del lavoro e c'è molta affinità. Sulla politica estera c'è molto da discutere": così Giuseppe Conte, leader M5s, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.