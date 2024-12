Conte: governo pensa a aumentare stipendi ministri noi ai cittadini

Roma, 19 dic. (askanews) - "Il governo è impegnato ad aumentare gli stipendi di ministri e sottosegretari, noi invece ad aumentare gli stipendi dei cittadini e proprio oggi abbiamo depositato una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale, una battaglia che non abbandoniamo affatto e non dimentichiamo".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento sull'Intelligenza artificiale. "Non possiamo accettare che ci siano persone che sono sfruttate sul lavoro a tre, quattro, cinque euro lordi l'ora", ha aggiunto.