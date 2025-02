Conte: costi pazzi bollette, si preannunciano mesi difficilissimi

Roma, 11 feb. (askanews) - "Mi stanno arrivando segnalazioni su bollette con dei costi impazziti. Molti quotidiani preannunciano che abbiamo i costi più alti d'Europa per quanto riguarda l'energia e le bollette. Si preannunciano mesi difficilissimi e i cittadini soffriranno tanto. Con l'ultima legge di bilancio c'è un taglio in busta paga fino a cento euro al mese. Non so come potranno pagare le bollette, mentre ministri e sottosegretari hanno avuto gli aumenti di stipendio. Questa è l'Italia capovolta, sottosopra, che questo governo Meloni vuole". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, in tribunale a Roma, dopo aver testimoniato nel processo Regeni.