Congresso SOI, i temi affrontati nella seconda giornata

Roma, 25 nov. (askanews) - Prosegue anche quest'oggi la due giorni organizzata a Roma dalla Società Oftalmologica Italiana in occasione del suo 102° Congresso che ha rappresentato un valido motivo d'incontro, di aggiornamento professionale e di approfondimento per evidenziare gli sviluppi recenti nella oftalmologia, tracciando allo stesso tempo le sfide cliniche, ma anche sociali, per il futuro.

Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana, ha dichiarato: "Alla luce di questi ultimi due giorni di congresso, è necessario evidenziare che dobbiamo aggiornare il nostro modello organizzativo. È importante soffermarci su aspetti semplici: la visita oculistica, ad oggi, è spacchettata e poco efficiente, gli esami diagnostici non vengono svolti contestualmente; è un quadro medioevale, è necessario far capire che bisogna cambiare metodologia, e serve un consenso su questo tema".

Il dibattito del Congresso, infatti, è stato utile da una parte per sottolineare i benefit portati in dote negli ultimi anni dalle innovazioni tecnologiche e, dall'altra, per sottoporre al centro dell'attenzione la necessità di rinnovare anche l'organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, al fine di consentire a tutti l'accesso alle miglior cure possibili.