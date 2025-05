Conclave, la processione dei cardinali verso la Cappella Sistina

Città del Vaticano, 7 mag. (askanews) - Picchetto d'onore delle Guardie Svizzere in alta uniforme per la processione dei 133 cardinali elettori dalla Cappella Paolina verso la Cappella Sistina per l'inizio ufficiale del Conclave, con l'Extra Omnes.

I cardinali elettori sfilano secondo l'ordine dei Diaconi, i Presbiteri, i Vescovi; da ultimo il cardinale Pietro Parolin accompagnato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, mons. Diego Ravelli. Mentre la processione avanza, i cantori e l'assemblea cantano, a cori alterni, le litanie.

Giunti alla Cappella Sistina, i cardinali elettori occupano ciascuno il posto assegnato con il proprio nome, dove hanno una copia del Vangelo, una copia della Costituzione Apostolica "Universi Dominici Gragis", una penna e una cartellina rossa.