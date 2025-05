Conclave, annullato Anello del Pescatore e rotti sigilli di Bergoglio

Roma, 6 mag. (askanews) - Durante l'ultima Congregazione generale dei cardinali in Vaticano prima dell'inizio del Conclave, la dodicesima, come da tradizione è stato annullato l'"Anello del Pescatore" e sono stati rotti i "sigilli" del pontificato di Papa Francesco, con una croce sul simbolo.

L'anello del pescatore viene distrutto quando viene constatata la morte di un Papa. Ogni Pontefice ne ha uno, personale, indossato all'anulare della mano destra e il nuovo papato comincia ufficialmente quando viene indossato nella messa di inizio del pontificato.

L'anello è uno degli oggetti con maggior valenza simbolica per la chiesa, così come i rituali che gli ruotano attorno. Vuole rappresentare il ruolo di "pescatore di uomini" del Pontefice, come successore degli apostoli e ha la figura di San Pietro mentre getta le reti da pesca dalla sua barca.