Con "Memorabile. Ipermoda" al Maxxi in mostra abiti e accessori

Roma, 27 nov. (askanews) - Si intitola "Memorabile. Ipermoda" la mostra che il Maxxi ospiterà fino al 23 marzo del 2025. Curata da Maria Luisa Frisa, propone abiti, accessori, materiali d'archivio, video e racconta la moda come strumento per riflettere sul presente, mostrando la sua capacità di rispondere e adattarsi ai cambiamenti sociali, politici, economici e culturali.

"Memorabile è da una parte la memoria, quindi moltissimo i lavori che fanno i direttori creativi dei grandi brand, che tramandano l'heritage di un marchio ma lo portano nel futuro, ed è anche il desiderio della moda di essere memorabile, di essere ricordata" ha spiegato la curatrice.

La mostra propone non solo abiti delle grandi maison come Dior, Armani, Balenciaga, Fendi, Gucci, Prada, Ferragamo, Saint Laurent ma esplora anche temi come il rapporto della moda con il tempo, la gestione degli archivi, il ruolo strategico dei direttori artistici nei grandi gruppi del lusso. E gli abiti e gli accessori sono disposti per creare incontri inaspettati tra haute couture e moda indipendente. "In questa mostra sono presenti anche degli autori giovani, dei marchi indipendenti, che comunque hanno a cuore tutte quelle che sono le questioni del riciclo, dell'upcycling, della sostenibilità, ed hanno anche questo aspetto, diciamo, più romantico e più emotivo, di cui la moda ha sempre bisogno" ha detto Maria Luisa Frisa.