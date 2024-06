Comunali Firenze, Funaro: sfida tra noi e la peggior destra mai vista

Firenze, 10 giu. (askanews) - "È un dato straordinario soprattutto se consideriamo il quadro da cui siamo partiti". Così Sara Funaro commenta dal suo comitato elettorale la proiezione RAI che la vede avanti ad Eike Schmidt 44.5 a 32.9%.

"Avevamo una situazione all'interno del centrosinistra con tante candidature. I cittadini - ha proseguito Funaro - hanno dato una proiezione chiara e netta, rispetto ai sondaggi che abbiamo visto circolare nelle ultime settimane, è un dato straordinario. È chiaro che stiamo aspettando i risultati finali e li commenteremo, ma è chiaro che da domani si tira una riga e si riparte da zero. Da domani la sfida è tra noi e la destra, come abbiamo sempre sostenuto. La sfida è tra i nostri valori, la nostra identità e la peggior destra che stiamo vedendo ormai da troppo tempo. Dobbiamo fare un appello a tutti i fiorentini e ricominciare a girare strada per strada a raccontare le nostre idee, la nostra visione di città. La sfida è tra questa destra e la possibilità di avere a Firenze la prima sindaca donna e io penso che Firenze sia pronta".

"Con la segretaria Elly Schlein ci siamo sentite ieri sera, le ho fatto le congratulazioni per lo straordinario risultato alle Europee, dove peraltro è stato premiato il lavoro del partito e del nostro sindaco Dario Nardella", ha concluso Funaro, rispondendo ad una domanda dei giornalisti.