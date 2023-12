Roma, 9 dic. (askanews) - "Voglio che questa Cop segni l'inizio della fine dei combustibili fossili": lo ha dichiarato il commissario europeo per l'azione per il Clima, l'olandese Wopke Hoekstra, arrivato a Dubai per l'ultima settimana di colloqui.

