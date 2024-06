Come ritrovare il sorriso in 24 ore

Roma, 20 giu. (askanews) - Il suo metodo si chiama Dentalift e punta a far ritornare il sorriso perduto in appena 24 ore e senza dolore. Luca Bernardini, odontoiatra di chiara fama, è l'ideatore del particolare trattamento: "La perdita dei denti -spiega- comporta un danno non solo dal punto di vista estetico o funzionale, ma anche psicologico e questo, perché intacca l'autostima di una persona e conseguentemente ne modifica la vita sociale. Che puntiamo a migliorare con l'utilizzo di moderne tecnologie e strumentazioni diagnostiche e grazie all'ampio bagaglio di conoscenze e competenze specifiche nell'implantologia a carico immediato. Migliaia di persone curate con successo e che ci seguono da più di 40 anni ne sono la dimostrazione".

L'obiettivo di Dentalift è di restituire al paziente una nuova dentatura fissa per una o entrambe le arcate: "Basta -afferma ancora Bernardini- un sola seduta. Tutto avviene insomma in maniera rapida, con un solo ciclo di farmaci e in totale sicurezza. Ma non solo: attraverso una corretta pianificazione preoperatoria è possibile ripristinare il regolare sostegno dei tessuti del viso, ossia labbra e guance, ristabilendo così il corretto equilibrio ed armonia tra il tuo sorriso ed il tuo viso. In termini tecnici, si chiama biorivolumetria: trattamenti a base di acido ialuronico senza conservanti e agenti leganti. Il che vuol dire che si lavora in purezza e senza alcun tipo di controindicazione".

Il paziente dunque ritrova la propria dentatura e una forma del viso regolare: "Un risultato che migliora sensibilmente la qualità di vita delle persone -sottolinea Bernardini. In molti raccontano di essersi messi in disparte per la vergogna di sorridere senza denti. Un cliente ci disse, ad esempio, di non essere presenti nelle foto del matrimonio del figlio. Per questo quando, per la prima volta, ha sorriso dopo il trattamento è scoppiato un un pianto dirotto. Dentalift insomma ha una funzione sociale ma incide anche sullo stato di salute. Si calcola che chi mastica regolarmente vive, di media, cinque anni in più perché rallenta l'invecchiamento e permette di assumere cibi finalmente pregiati senza alcun problema. Tutto questo senza dimenticare che garantiamo per 10 anni il lavoro che il mio staff esegue".