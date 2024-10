Collezionismo sempre più diffuso: la passione per i Funko Pop!

Milano, 21 ott. (askanews) - Il collezionismo, gli eroi dei fumetti o di Star Wars, la passione per le storie di fantasia e la ricerca dei pezzi rari. Anche in Italia da anni sono molto popolari i personaggi Funko Pop!, che nascono d una storia imprenditoriale venuta dagli Stati Uniti. "Funko - ha detto ad askanews Margherita Vecchio, Regional Business Development Manager Italy di Funko - è un'azienda americana a oggi con un appeal globale ed è uno dei brand più forti all'interno della cultura popolare. È un'azienda che nasce con il suo prodotto più iconico, che è il Pop Vinyl per andare poi a declinare l'offerta all'interno di quello che può essere il mondo del collezionabile".

Collezionismo che poi, si declina nei personaggi, ma anche nell'abbigliamento, negli accessori, nei giochi di società, e che cavalca l'idea di offrire alle persone i volti e le storie che li appassionano. "Il pubblico di Funko - ha aggiunto la manager - è un pubblico vastissimo, perché ci rivolgiamo a tutto il mondo dei fan, perché possiamo lavorare con più di mille licenze attive e un'offerta prodotto che può andare dal bambino di 8 anni all'adulto 80enne. E' un mondo ampissimo e un'offerta che si rivolge a tutti, perché tutti sono fan di qualcosa".

Ecco, questo sviluppo della figura del fan, dell'appassionato, che diventa poi collezionista è uno degli aspetti che hanno contrassegnato gli ultimi anni anche nel nostro Paese, in diversi settori del vastissimo mondo dei giochi. E con l'avvicinarsi del Natale anche da Funko arrivano proposte, che vanno dall'assortimento dei personaggi ai travestimenti in tema con le festività. "Abbiamo anche una proposta dedicata ai calendari dell'Avvento - ha concluso Margherita Vecchio - lavorando con le licenze più forti, Marvel, Harry Potter, DC, per andare a parlare a un target che vuole godersi il Natale appieno".

E tra le licenze più amate ci sono anche gli anime, con One Piece in testa alla classifica, e poi Star Wars e il videogioco indie horror Five Nights at Freddy's. Anche queste forse testimonianze di un mondo dell'intrattenimento che è sempre più vasto e abbraccia culture diverse e non scontate. Per capire il presente può essere interessante anche considerare questi aspetti.