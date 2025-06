Colleferro: Data Center, Super Computer e Servizi

Roma, 13 giu. (askanews) - Si è tenuto presso la sede di Asstel l'evento "Innovazione territoriale: Data Center e Servizi - Una visione metropolitana per lo sviluppo di Colleferro", un'iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso l'innovazione digitale, infrastrutturale e sulla transizione ecologica.

Nell'occasione, è stato presentato il bando pubblico a valenza europea promosso dal Comune di Colleferro, con il sostegno della Città Metropolitana di Roma Capitale, per attrarre investimenti strategici e competenze altamente qualificate nel settore dei servizi avanzati e dell'innovazione tecnologica, cruciali per una crescita digitale sana di un Paese.

L'iniziativa si è inserita all'interno di una più ampia visione di sviluppo metropolitano, che punta a fare di Colleferro un polo di eccellenza nell'ambito dell'innovazione territoriale, un hub tecnologico e digitale del Lazio, valorizzando risorse locali e creando nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali.

"Colleferro da 90 anni è città dell'innovazione - ha dichiarato il primo cittadino di Colleferro Pierluigi Sanna- ha sempre stupito l'Italia e il mondo per la sua capacità di intravedere i tempi nuovi e di farne effettivamente luoghi di produzione e di lavoro. Anche in questo caso non ci fermiamo all'odierno ma guardiamo al futuro, al futuro più lontano apparentemente, con una scelta che invece riguarda i nostri giorni: la possibilità di attirare oggi investimenti dall'Europa e dal mondo in una città come la nostra che siano vocati alle più avanzate tecnologie: data center, super computer, super calcolo indotto all'industria aerospaziale. Una questione unica in Italia che può essere in grado di collocare non solo Colleferro ma la città metropolitana di Roma capitale al servizio dello sviluppo più avanzato dell'intero Paese."

In un contesto in cui la trasformazione digitale rappresenta un volano essenziale per la competitività e la coesione territoriale, questo progetto si è configura come un'opportunità concreta per accelerare lo sviluppo e contribuire alla costruzione di una rete metropolitana intelligente e interconnessa.

Il bando rappresenta un tassello fondamentale nella trasformazione di Colleferro in una città capace di affrontare le sfide dell'economia della transizione ecologica e dell'innovazione nei servizi pubblici e privati.

Ad aprire i lavori Laura di Raimondo, Direttore generale e Luigi De Vecchis, il Vice Presidente di Asstel - Assotelecomunicazioni (Associazione di categoria aderente a Confindustria), con un saluto istituzionale sull'importanza della transizione digitale per la competitività dei territori.

Erano presenti all'incontro Umberto Zeppa, Presidente della commissione urbanistica del comune di Colleferro che ha esposto gli interventi di agevolazioni in termini di permessi e varianti monitorate dal comune. L'Assessore alle Attività Produttive Marco Gabrielli che ha illustrato la visione di sviluppo Economica come ricaduta anche in termini occupazionali.

Sono intervenuti: Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Roma Capitale; Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma; Camilla Laureti, Vicepresidente del Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo.

l'incontro è stato moderato dalla giornalista Claudia Conte, che ha guidato il dialogo tra istituzioni, operatori del settore e rappresentanti del mondo produttivo.