Code inteminabili per il controllo deipassaporti a Londra

Londra, 8 mag. (askanews) - Una coda interminabile per il controllo passaporti. Le immagini si riferiscono a quanto successo martedì 7 maggio all'aeroporto di Luton a Londra. Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati in lunghe code al controllo di frontiera a causa dell'interruzione del visto elettronico a livello nazionale. L'attesa è stata fino a 90 minuti, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP all'aeroporto. Il problema, riscontrato in diversi aeroporti del Regno Unito, è stato ora risolto.