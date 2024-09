Clio Napolitano, La Russa: donna risoluta, rigorosa, sobria, ironica

Roma, 11 set. (askanews) - Su richiesta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'assemblea di palazzo Madama ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Clio Bittoni, vedova dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparsa ieri. Prima di chiedere ai senatori "qualche istante di raccoglimento", La Russa ha preso la parola in aula per un breve ricordo di Clio Napolitano. "Care senatrici, cari senatori, sapete già - ha detto - che ieri si è spenta, all'età di 89 anni, la signora Clio Maria Bittoni, moglie dell'indimenticato presidente emerito Giorgio Napolitano. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla e di incontrarla spesso durante gli anni in cui ho ricoperto immeritatamente l'incarico di ministro della difesa. Ho potuto di persona rilevare come fosse una donna risoluta e rigorosa, ma anche sobria e sempre ironica, esattamente come la descrivono stamani tutte le persone che la conoscevano bene".

"Il suo ricordo mi è rimasto molto impresso nella memoria - ha proseguito - per la capacità che aveva di essere sempre presente con il marito senza mai apparire, sempre alle spalle, ma sempre importante per lui. Io ho avuto questa netta impressione che mi viene confermata da coloro che le sono stati più vicini. Ieri ha voluto informarmi subito del decesso il figlio Giulio, che la piange insieme al fratello Giovanni, ai quali ci uniamo nel triste ricordo. Molti oggi raccontano aneddoti della sua vita; quella volta che venne investita da un'auto, mentre da sola, come una normale cittadina, attraversava la strada davanti al palazzo presidenziale, e poi, quando si mise, in fila per acquistare personalmente il biglietto di una mostra allestita nelle Scuderie del Quirinale, lei, moglie del presidente. Ecco, forse questi due aneddoti ne danno la dimensione e la misura più di tante altre parole. Una donna, quindi, che possiamo definire semplice e amabile".

"Questo e tanto altro ancora è stata la signora Clio Napolitano, che ora torna di nuovo a fianco di suo marito Giorgio, così come lo è stata ininterrottamente dal 1958, anno in cui si sono conosciuti, fino alla scomparsa del presidente avvenuta, come sapete, il 22 settembre 2023. Invito il Senato a raccogliersi per qualche istante di raccoglimento in ricordo della signora Clio Maria Bittoni", ha concluso La Russa.