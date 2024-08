Cisgiordania, secondo attacco in poche ore a Tulkarem, 4 morti

Tulkarem, 3 ago. (askanews) - Personale della Mezzaluna rossa palestinese esamina il sito di un secondo attacco israeliano a Tulkarem, città della Cisgiordania occupata; secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sono morte quattro persone. Poche ore prima, un missile aveva colpito una vettura uccidendo altre cinque persone.

L'esercito di Israele aveva annunciato l'uccisione di "cinque terroristi che stavano per commettere un attentato" aggiungendo che polizia e Shin Bet (servizi di sicurezza interni) "stanno conducendo a Tulkarem una operazione antiterrorismo".

Territorio palestinese occupato da Israele dal 1967, la Cisgiordania da due anni conosce una recrudescenza delle ostilità israelo-palestinesi, esacerbata dalla guerra nella Striscia di Gaza scatenata il 7 ottobre 2023 da un assalto del movimento estremista islamico Hamas in territorio israeliano che ha ucciso 1200 israeliani.

Da allora oltre 39mila palestinesi sono morti nella Striscia per la rappresaglia israeliana, e almeno 603 sono stati uccisi in Cisgiordania da coloni israeliani o dall'esercito. Almeno 17 sono gli israeliani morti in attacchi o attentati palestinesi.