Cisgiordania, coloni estremisti danno fuoco a case ed auto

Milano, 7 giu. (askanews) - Coloni estremisti in Cisgiordania hanno dato fuoco ad auto, case e ulivi in almeno tre villaggi palestinesi in Cisgiordania. Le immagini sono state girate a Beitin, un villaggio a est di Ramallah, presente anche l'esercito israeliano. Gli arresti di estremisti ebrei che compiono i cosiddetti attacchi "price tag" sono estremamente rari e i gruppi per la tutela dei diritti umani lamentano che le condanne sono ancora più insolite, con la maggior parte delle accuse in questi casi che vengono ritirate.