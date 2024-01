Cipolletta (AIE): mercato del libro tiene, le librerie in ripresa

Milano, 26 gen. (askanews) - Il mercato del libro registra nel 2023 una tenuta sostanziale, da leggere in chiaroscuro rispetto al futuro. Le vendite dell'editoria trade in Italia nel 2023 sono state infatti pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina, in crescita dello 0,8% rispetto all'anno precedente (più 14,1% sul 2019). Le copie sono state invece 111,85 milioni, in flessione dello 0,7% sull'anno precedente (più 12,6% sul 2019). In concomitanza della giornata conclusiva del XLI Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia, l'Associazione Italiana Editori (AIE) rende pubblica l'analisi di mercato sull'editoria trade nel 2023, realizzata in collaborazione con Nielsen BookScan e IE Informazioni Editoriali. Nel trade, o varia, sono conteggiati i libri a stampa di narrativa e saggistica, compresi i titoli per bambini e ragazzi ed esclusa la scolastica, comprati nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione. Il presidente dell'AIE, Innocenzo Cipolletta, ha commentato questi dati e ha avvisato che per il 2024 sono venute meno misure a sostegno della domanda di lettura.