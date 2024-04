Cinema, Monda: riflettere su sistema festival e la loro funzione

Siracusa, 14 apr. (askanews) - "Certamente si registra una forte mancanza di sistema, bisognerebbe far dialogare idealmente tutti i festival, da quelli più importanti e di prima fascia come Venezia a quelli emergenti o più piccoli e poi bisognerebbe riflettere sul sitema dei festival e sulla funzione dei festival; Venezia è una Mostra di arte cinematografica, una cosa ben diversa, altri sono festival e altri ancora sono fiere dove si va per vendere, promuovere, ecc".

Lo ha detto Antonio Monda, direttore artistico del festival Le Conversazioni, a margine degli Stati Generali del Cinema a Siracusa, dove ha preso parte a un panel sui festival di cinema in Italia.