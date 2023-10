Cina-Usa, Xi Jinping incontra leader maggioranza Senato Usa

Milano, 9 ott. (askanews) - "Abbiamo mille ragioni per migliorare le relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma non una sola ragione per rovinarle". Così il leader cinese Xi Jinping nel corso di un incontro a Pechino con una delegazione statunitense guidata dal leader della maggioranza al Senato americano Chuck Schumer.

L'incontro arriva settimane dopo che il ministro degli Esteri Wang Yi e il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca Jake Sullivan hanno discusso di una possibile partecipazione del presidente cinese al vertice dell'Apec a San Francisco il mese prossimo.

"Essendo due grandi paesi, la Cina e gli Stati Uniti devono dimostrare l'ampiezza di vedute, la visione e la responsabilità dei grandi paesi, migliorando il benessere dei due popoli e promuovendo il progresso della società umana", ha aggiunto Xi.

"Diamo il benvenuto alla competizione tra i due Paesi, ma non cerchiamo il conflitto. I nostri paesi insieme daranno forma a questo secolo", ha dichiarato Schumer.