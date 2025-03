Cina: Dazi Trump violano regole, no ad accordo su TikTok

Milano, 27 mar. (askanews) - La Cina ha detto no alla proposta di Donald Trump di diminuire i dazi in cambio di un accordo su TikTok, con la vendita delle attività negli Stati Uniti a un acquirente non cinese, e ha nuovamente contestato le decisioni del presidente Usa, ultima quella di una tariffa del 25% sulle auto importate.

"Abbiamo notato che i principali partner commerciali degli Stati Uniti hanno già risposto uno dopo l'altro che non ci sono vincitori in una guerra commerciale o tariffaria. Lo sviluppo e la prosperità di nessun Paese sono stati raggiunti imponendo dazi - Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese - Le azioni degli Stati Uniti violano le regole dell'organizzazione mondiale del commercio, minano il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e gli interessi comuni dei cittadini di tutti i Paesi, e non sono nemmeno utili per risolvere i lor problemi".