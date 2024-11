Ciani (Pd-Demos) all'Ucciardone: Qui mancano 100 agenti penitenziari

Palermo, 26 nov. (askanews) - "Questa mattina sono venuto con gli amici di Demos della Sicilia a visitare il carcere di Palermo dell'Ucciardone. Un carcere molto famoso perché come vedete alle mie spalle era un carcere borbonico, un carcere che ha tanti anni e li dimostra tutti nella sua inefficacia nella struttura. Ho trovato un carcere dove mancano 100 agenti di polizia penitenziaria e dove chi lavora qui svolge un lavoro anche attento e appassionato, ma con grandi problemi e grandi difetti": è il commento dell'onorevole Paolo Ciani (Pd-Demos) al termine di una visita al carcere dell'Ucciardone, antico istituto penitenziario di Palermo.

"Abbiamo trovato celle con 9 letti e accanto la cucina e il bagno. Immaginiamo non siano luoghi dove non si vive in maniera dignitosa e poi questa famosa nona sezione, che purtroppo è ancora la sezione non ristrutturata di questo istituto, dove ci sono delle persone in grande difficoltà e una struttura inadeguata ad ospitarle", prosegue il deputato.

"Poi abbiamo affrontato il tema della salute in carcere, soprattutto della salute mentale. Abbiamo parlato con operatori sanitari di tutta la difficoltà di persone con gravi sofferenze psichiatriche, che non dovrebbero stare in carcere", denuncia Ciani.

"Continuiamo la nostra presenza responsabile nel carcere, perché, come diceva Dostoevskij il livello di civiltà di un paese si misura anche dal livello degli istituti penitenziari", ha concluso.