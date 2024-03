Chirurgia ecoguidata della mano: primo corso in Italia

Roma, 11 mar. (askanews) - Una tecnica innovativa e minimamente invasiva sviluppata circa un anno fa dai chirurghi Prospero Bigazzi, Marco Biondi e Andrea Poggetti. E' la chirurgia ecoguidata della mano e dell'arto superiore, di cui si è tenuto a Prosperius - Villa Cherubini, storica eccellenza sanitaria toscana, il primo corso in Italia.

Le tre eccellenze della chirurgia dell'arto superiore, hanno per primi introdotto in Italia queste innovative tecniche per trattare patologie come la sindrome del tunnel carpale, il dito a scatto e l'epicondilite.

Nella prima classe tenuta per i colleghi provenienti da tutta Italia sono stati eseguiti interventi in diretta allo scopo di mostrare l'innovativa procedura e spiegare i diversi passaggi di questa nuova frontiera della chirurgia sviluppata a Firenze dai medici del gruppo Artos (artosuperiore.com) ed introdotta finalmente in Italia. Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale di Prosperius, Benedetta Bigazzi:

"Prosperius - Villa Cherubini, ormai da cinquant'anni, rappresenta un'eccellenza della sanità toscana: dalla chirurgia alla diagnostica, dalla degenza alla riabilitazione continuiamo a garantire standard elevati a tutti i nostri pazienti e, oggi, contribuiamo anche allo sviluppo della tecnica chirurgica della mano a livello nazionale e non solo".

Queste patologie, inclusa la fascite plantare, fino a qualche mese fa, venivano curate con un'operazione chirurgica in sala operatoria, un grande taglio e molta riabilitazione dopo settimane di inattività. Con la tecnica innovativa di Bigazzi, Biondi e Poggetti ora c'è minima invasività, dimissione immediata e massima soddisfazione del paziente, con risultati, a circa un anno dal primo intervento, migliori per il paziente ed il chirurgo.

Molti i medici italiani che si sono iscritti al corso nella sede di Prosperius - Villa Cherubini per osservare in diretta i chirurghi al lavoro. Un concreto passo in avanti per la chirurgia della mano e l'ortopedia. Come conferma il Dott. Prospero Bigazzi:

"Un corso primo in Italia e in Europa per far conoscere questa tecnica ormai consolidata a livello italiano".