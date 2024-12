Chiara Amirante: Cosa ci impedisce di amare davvero?

Roma, 31 dic. - Ai "I viaggi del cuore" su Canale5 Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti parla del suo ultimo libro, già bastseller: "Conosci te stesso. Alcune trappole e impedimenti all'amore" (edizioni Piemme).

"Questo nuovo libro è un manuale pratico che spero possa aiutare a riconoscere eventuali relazioni non sane, impedimenti all'amore e alcune trappole in cui spesso rischiamo di cadere, il più delle volte inconsapevolmente - spiega Amirante -. In questi trent'anni di impegno per accompagnare tanti giovani in situazioni di grave disagio a liberarsi da "piovre infernali," ho osservato che, pur con storie e problematiche diversissime, erano accomunati da uno stesso grido silenzioso e assordante: "Ho bisogno di amore. Ho bisogno di sentirmi amato per ciò che sono, con tutte le mie fragilità, difetti, e debolezze." Sono giunta così alla convinzione che il bisogno fondamentale scritto nel cuore di ogni essere umano è proprio il desiderio di amare e di essere amati. Solo quando riusciamo a donare e ricevere amore autentico possiamo sentirci veramente felici. Oggi, tuttavia, ci troviamo immersi in una società sempre più ego-centrata, dove il narcisismo, alimentato anche dai social media, cresce esponenzialmente. Spesso si confonde l'amore con la passione, la possessività o l'emozione del momento. Ecco perché imparare l'arte di amare è l'investimento più importante per essere davvero felici e realizzarci. Ci sono però moltissime trappole che ci impediscono di amare, di costruire relazioni sane e di vera comunione. Individuarle e compiere i passi necessari per liberarsene è impegnativo, ma essenziale per vivere pienamente ogni istante. Abbiamo tutti bisogno di sentirci amati, ma a causa delle ferite ricevute spesso temiamo di aprire il cuore e renderci vulnerabili. Ripieghiamo su noi stessi, concentrandoci su quanto gli altri ci dimostrano di volerci bene, e dimentichiamo che l'essenza dell'amore sta proprio nel mettere da parte le pretese del nostro ego per dedicare tutto il nostro impegno a rendere felici le persone che diciamo di amare. Un primo passo cruciale è passare dal pensiero "A cosa puoi servirmi?" al sentimento "Cosa posso fare di bello per te?" Solo quando impariamo a preoccuparci più di donare amore che di riceverlo, possiamo sperimentare quella gioia piena che nasce da un cuore traboccante d'amore.