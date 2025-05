Chef, massaggi, sport: Airbnb ora offre anche esperienze e servizi

Roma, 14 mag. (askanews) - Non solo alloggi, ora su Airbnb si potranno prenotare anche massaggi e chef a domicilio, personal trainer, esperienze. Facciamo "concorrenza agli hotel che offrono servizi", ha dichiarato l'amministratore delegato Brian Chesky a Los Angeles, lanciando la app rinnovata che punta, ha detto, a offrire "case fantastiche con servizi che le rendono ancora più speciali".

Dieci al momento le categorie di servizi prenotabili in 260 citta, un elenco in aumento, tra visite a monumenti, musei, tour gastronomici, sport, avventure nella natura. "Ci sono molte altre esperienze che stiamo per lanciare, quindi vedrete molto di più nei prossimi mesi e anni, con servizi e esperienze. Sono davvero entusiasta" ha detto Chesky.

Le persone avranno anche la possibilità di utilizzare l'app di Airbnb per programmare i servizi nelle proprie case quando non sono in viaggio. Ed è stato annunciato anche un agente generato dall'IA che si occuperà di assistere i clienti. "Crediamo che sia il miglior agente per l'assistenza clienti AI di tutto il settore dei viaggi - è disponibile da oggi per tutti gli utenti inglesi degli Stati Uniti. Nei prossimi mesi arriverà anche in francese, spagnolo, tedesco, italiano e in altre lingue" ha detto Chesky .

Airbnb assicura che i servizi offerti vengono controllati per qualità, identità dei fornitori, licenze o certificazioni richieste. Ci sarà anche una speciale sezione "Originals" per prenotare esperienze "straordinarie", come giocare a beach volley con l'olimpionica Carol Solberg sulla spiaggia di Rio de Janeiro.