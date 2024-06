Champions League, festa del Real Madrid per la 15esima vittoria

Madrid, 3 giu. (askanews) - Il Real Madrid aveva festeggiato il titolo spagnolo con migliaia di tifosi a maggio, promettendo di tornare a giugno con il trofeo della Champions League. E i Blancos hanno mantenuto la loro promessa, battendo il Borussia Dortmund 2-0 a Wembley. Per la squadra spagnola è la 15esima vittoria della Champions League della sua storia, la sesta negli ultimi dieci anni.

I giocatori in trionfo hanno festeggiato la Coppa a per le strade di Madrid e poi l'apoteosi allo stadio Santiago Bernabeu.

A guidare la squadra Carlo Ancelotti che ha vinto la coppa da allenatore per la quinta volta. Mai nessuno come lui, ha vinto il trofeo due volte con il Milan e tre con il Real Madrid. Il tecnico italiano è l'allenatore con il maggior numero di successi in questa competizione di sempre. Non solo, prima di trionfare in panchina, Carlo Ancelotti è riuscito ad alzare la coppa due volte anche da calciatore, entrambe con la maglia del Milan.