Champions, Lazio fuori. Sarri: il secondo gol è stato una mazzata

Roma, 6 mar. (askanews) - Non è bastato alla Lazio il successo dell'andata all'Olimpico per 1-0 per qualificarsi ai quarti di Champions League. All'Allianz Stadium il Bayern Monaco ha vinto 3 a 0, ribaltando il punteggio e conquistando il turno successivo. Si è deciso tutto nel primo tempo con le reti di Kane e Muller.

Il ct Maurizio Sarri: "Nel primo tempo ci siamo presentati 7-8 volte in situazioni che potevano diventare pericolose, ma poi non siamo riusciti a renderle tali, il rammarico è arrivare al limite dell'area e poi non andare mai alla conclusione. Abbiamo fatto secondo me un primo tempo di livello. Nell'intervallo mi sono reso conto che il secondo gol era stato una mazzata per tutti. Ma ho più rammarico per gli ultimi dieci della partita di andata, anche se poi, parliamoci chiaro, è passata la squadra più forte" ha detto.