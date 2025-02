Cervelli in fuga, Pastorella: salari bassi sono una delle cause

Roma, 12 feb. (askanews) - "Dobbiamo potenziare gli istituti tecnici superiori, rifinanziati anche dal Pnrr, che sono strategici per l'economia italiana, molto orientata sulle materie tecniche. La politica però deve contribuire alla sensibilizzazione dei giovani su questi indirizzi, perché sono ancora considerati poco attraenti", lo ha detto oggi l'onorevole Giulia Pastorella, intervenuta a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "I vari professionisti devono imparare il prima possibile a interagire con l'IA e ad approfittare di queste tecnologie", ha spiegato. E, sui cervelli in fuga, ha aggiunto: "Una delle cause è da ricercare nell'inadeguatezza dei salari e nella difficoltà di inserimento nella carriera accademica, perché molte di queste figure vorrebbero sviluppare attività di ricerca, ma in Italia il percorso è molto ostico".