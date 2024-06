Cerimonia per Navalny a Mosca, Yulia Navalnaya lo omaggia a Berlino

Berlino, 4 giu. (askanews) - A Berlino Yulia Navalnaya ha partecipato a una cerimonia in ricordo del marito, l'oppositore russo Aleksey Navalny, nel giorno del suo compleanno, il 4 giugno, presso la Chiesa di Santa Maria (Marienkirche). Navalnaya è arrivata in Germania dopo un lungo tour nei palazzi del potere di molte capitali mondiali, per incontrare capi di governo e ministri, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe

Biden.

Anche a Mosca si è celebrato un omaggio a Navalny nel giorno del suo 48esimo compleanno: centinaia di persone si sono riunite per per un momento di raccoglimento e per deporre fiori sulla sua tomba. Il leader dell'opposizione russa è morto in circostanze ancora da chiarire in una prigione artica a febbraio scorso.